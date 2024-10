Provável uniforme do Corinthians em 2025 será em alusão ao Mundial de 2000

Na prévia, a principal novidade é o escudo do Corinthians no centro da camisa, com o logo da Nike abaixo.

A camisa principal, branca, terá golas e mangas pretas, como a usada na final diante do Vasco.

Jogadores do Corinthians comemoram conquista do Mundial de Clubes de 2000 Imagem: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

No uniforme reserva, as cores se invertem. Foi com o uniforme preto que o Corinthians empatou com o Real Madrid, jogo do gol antológico de Edilson Capetinha, com direito a caneta no volante Karembeu.

Em sua campanha até o título mundial, o Corinthians enfrentou o Real Madrid Imagem: Getty Images

As informações foram divulgadas pela página de Marlos Ferreira, conhecida por antecipar uniformes do Corinthians nas redes sociais. O esboço foi feito pelo designer Zé Araújo.