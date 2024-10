Padoca, aula de português, casa nova e Corinthians: a vida de Memphis em SP

Levei ele em uma 'padoca', para ver como é. Falei: "Isso aqui é uma padoca, os paulistanos sempre comem na padaria. Sugeri para comer coxinha, empadão, e ele só provou, ok? (risos). Não deixei comer tudo, porque é fritura. Ele adorou. Depois voltou para comer pão na chapa com requeijão, e amou. Na próxima, quero levá-lo em um museu e mostrar o Mercadão para comer um sanduíche de mortadela.

Menu tem arroz, feijão e churrasco

Memphis praticamente não tem restrições alimentares e "come de tudo, menos carne de porco", de acordo com a chef. Por causa disso, ela não tem dificuldades ao planejar o menu, que é constantemente acompanhado por uma nutricionista.

No momento, Paula trabalha com a Dra. Renata Martins, de Minas Gerais, mesmo estado no qual nasceu a chef particular. A médica atende outros nomes conhecidos do futebol. Dentre eles, os atacantes Hulk e Bernard, do Atlético-MG.

Na rotina normal, passo na casa dele boa parte do meu dia, faço café da manhã, almoço, jantar, cuido da alimentação, nutrição, suplementação. Amo a gastronomia espanhola, arrozes, a gastronomia mediterrânea, que é muito saudável, com verdura, peixe. A única coisa que sinto falta e coloco na minha cozinha é alho, porque eles não têm esse refogado mineiro.

O jogador é fã de churrasco e do tradicional arroz com feijão. Inclusive, o apreço pela comida brasileira foi um dos fatores citados por Paula em sua propaganda do Brasil ao holandês.