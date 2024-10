Como Copa América foi decisiva para reforma do São Paulo em Cotia

O São Paulo negociou por meses com o médico Eduardo Rauen, e a presença do presidente Julio Casares na Copa América foi o empurrão que faltava para o clube se decidir pela implementação do novo laboratório no CT de Cotia, o TecFut.

O que aconteceu

O mandatário teve conversas com atletas como Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli durante seu período com a seleção. Ele foi chefe de delegação durante a Copa América nos Estados Unidos.

Quando Casares viajou ainda havia dúvidas em relação ao investimento que precisaria ser feito para tirar a ideia do papel. As conversas com os atletas que já são atendidos por Rauen, que também é nutrólogo, fizeram Casares ter certeza dos benefícios que o TecFut poderia gerar.