São Paulo analisa contraproposta para renovar com promessa; Bayern monitora

Henrique tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do clube a partir da metade do ano que vem.

Há otimismo pela renovação, mas se as negociações invadirem o último ano de contrato a questão pode se complicar. Os valores ficam cada vez mais inflacionados diante do interesse europeu, sobretudo do Bayern de Munique, que monitora o atleta há dois anos.