Por que o criticado Danilo tem cadeira cativa na seleção de Dorival?

Uma das interrogações do trabalho de Dorival Júnior na seleção brasileira é a vaga cativa para Danilo, uma das escolhas mais contestadas no trabalho do treinador. Mas por quais razões?

Os motivos de Dorival

A comissão técnica entende que a liderança de Danilo é importante para o grupo. Ele foi escolhido como capitão pela experiência e ascensão sobre os mais jovens.

Além da idade, Danilo vê pouca concorrência. Vanderson é a bola da vez como reserva, mas Yan Couto e William já foram opções.