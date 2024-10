Gaviões da Fiel apresenta projeto de quitação da arena a ministro de Lula

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, se reuniu com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do Governo Lula, para debater a quitação da Neo Química Arena com a Caixa.

O que aconteceu

A diretoria e o departamento jurídico da torcida organizada apresentaram os detalhes do projeto, que tem o objetivo de resolver a questão financeira com o auxílio de torcedores comuns. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (11).

Em nota oficial, a Gaviões afirma que a reunião teve o "intuito de esclarecer todos os pontos e demonstrar a lisura do projeto", principalmente para que haja uma resposta definitiva da Caixa sobre o início da campanha.