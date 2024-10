Clube da Premier League é multado em R$ 5 milhões após críticas ao VAR

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta sexta-feira (11) um multa aplicada ao Nottingham Forest, time de Carlos Miguel e Danilo na Premier League. A punição se deve a um caso que ocorreu há seis meses entre o clube e o VAR.

O que aconteceu

A FA multou o Forest em 750 mil libras (cerca de R$ 5,5 milhões, na cotação atual) por comentário do clube sobre o VAR em abril deste ano, relatando que a postagem da equipe no X possui "conduta imprópria, questionando a integridade do árbitro e/ou do VAR da partida" contra o Everton.

Na ocasião, o Nottingham Forest foi derrotado pelo Everton, e acusou o VAR do jogo de ser um torcedor do Luton Town, equipe que estava brigando lado a lado do Forest na tabela. "Avisamos o PGMOL (Quadro de Arbitragem de Jogos Oficiais) que o VAR é torcedor do Luton antes do jogo, mas eles não o trocaram. Nossa paciência foi testada várias vezes", disse o clube.