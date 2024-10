Casão: Endrick é a mínima identificação que o torcedor tem com a seleção

Em participação no Fim de Papo desta sexta (11), o comentarista Casagrande opinou que Endrick merecia mais oportunidades como titular na seleção brasileira.

Além de destacar o bom desempenho do atacante com a camisa da seleção, Casão disse que Endrick é um dos poucos elos da equipe de Dorival com a torcida. O comentarista ainda disse que o jogador do Real Madrid foi "sacaneado" pelo treinador na Copa América.