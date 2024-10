Xará de narrador famoso brilhou na TV Palmeiras antes de narrar a Champions

Por meio da produtora Power Media, Luizão chegou à TV Palmeiras há oito anos com o intuito de fazer um trabalho de cobrir os bastidores, um trabalho mais de comunicação de clube para os torcedores. E o Alviverde tinha a intenção de trabalhar com transmissões ao vivo, e Luiz se ofereceu para ajudar. A resposta que ele ouviu foi: "Se a gente fizer, você narra?". E até hoje ele é uma das caras do canal oficial do clube no YouTube.

Ele é o coordenador da equipe responsável pela criação do conteúdo que alimenta a TV Palmeiras, narrador nas transmissões ao vivo e apresentador do Palmeiras Cast, podcast do Verdão, ao lado do humorista Rudy Landucci.

Luizão vai deixar a TV Palmeiras?

Luiz Carlos Júnior, mais conhecido como Luizão, fechou com a TNT Imagem: Arquivo pessoal

Luizão já exerceu diversas funções na TV Palmeiras: videomaker, editor, apresentador, narrador, comentarista e produtor. E quando a notícia de que ele seria uma novas vozes da TNT veio a público, muitos torcedores ficaram preocupados com uma possível saída. No entanto, ele vai dividir as tarefas e seguirá com suas funções na TV do clube.

Além disso, ele narra jogos da Liga Nacional de Futsal (LNF) no canal LNF TV no YouTube, esportes variados na NSports e contribui para o canal Hora Esportiva, focado no esporte em Osasco e região.