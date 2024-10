Venezuela x Argentina: jogo tem início adiado após chuva castigar gramado

O tempo melhorou no fim da tarde, e o sol apareceu nas arquibancadas do estádio — que já recebe uma quantidade considerável de torcedores.

Mesmo com o fim da chuva, os árbitros optaram por adiar o início do jogo em 30 minutos. Alguns funcionários entraram no gramado com rodos para amenizar a situação.

A bola rolou, de fato, às 18h30. As seleções jogam pela 9ª rodada do torneio continental.

As condições climáticas voltaram a afetar a Argentina, que já escapou do Furacão Milton nas últimas horas. A atual campeã do mundo estava treinando em Miami e, diante do fenômeno, chegou a ficar "presa" após cancelamento de voos.