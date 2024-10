São Paulo vai adotar postura agressiva e quer 'roubar' revelações de base

Tratado como novo pilar da gestão do presidente Julio Casares, as categorias de base do São Paulo não vão ganhar apenas um investimento estrutural: o Tricolor pretende ser mais agressivo no mercado.

O que aconteceu

O São Paulo vai mudar sua postura e monitorar revelações de outros clubes. Para isso, o clube já começou a fortalecer seu departamento de scout nas categorias de base.

A adição mais recente foi a de Luan Carillo, que estava no Vasco. Ele chegou para coordenar o departamento de captação de novos talentos.