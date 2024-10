São Paulo terá menor janela de contratações do Brasil em 2025, diz Arnaldo

Em participação no Fim de Papo desta quinta (10), o comentarista Arnaldo Ribeiro destacou que o São Paulo não fará grandes investimentos para melhorar o time no início de 2025.

Arnaldo disse que isso é parte do plano do Fundo de Recuperação Financeira do clube. Na opinião do comentarista, a diretoria deveria se reunir com Zubeldía para tratar do assunto, pois trata-se de uma grande mudança em relação ao planejamento de 2024.