São Paulo: Moreira se engana sobre lesão, irrita Zubeldía e perde espaço

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (10), o setorista do UOL Eder Traskini informou que Moreira não tem jogado por conta de um mal-entendido que irritou Zubeldía

De acordo com o repórter, o treinador se irritou após Moreira pedir para ser substituído por achar que tinha se machucado e não ter nenhuma lesão detectada nos exames. O lateral atuou em apenas três partidas no Brasileirão.