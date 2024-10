São Paulo: Casares tem reunião de uma hora com Zubeldía e alinha futuro

O presidente Julio Casares se reuniu com o técnico Luis Zubeldía na manhã desta quinta-feira (10) no CT da Barra Funda. O papo serviu para alinhar o futuro do São Paulo.

O que aconteceu

A conversa durou mais de uma hora e foi apenas entre o mandatário e o treinador. Nenhum outro membro da diretoria de futebol ou da comissão técnica participou.

O papo girou em torno de como motivar o time para conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América, prioridade máxima neste final de ano. Os dois trocaram ideias sobre como corrigir a rota atual e afinaram alguns pontos do dia a dia.