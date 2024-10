Ronaldinho Gaúcho compra ações e vira dono de time dos EUA

Ronaldinho Gaúcho agora também é cartola. O ex-jogador comprou parte das ações e entrou para o grupo de donos de um clube dos EUA.

O que aconteceu

Ronaldinho virou acionista do Greenville Triumph, da Carolina do Sul. Ele também comprou direitos do Greenville Liberty, a equipe feminina.

O acordo foi assinado na Bolsa de Valores de Nova York na última quarta (9). Além de comprar parte do clube, ele tocou o sino de encerramento do Dia Internacional no local.