Rodrygo aprova CT do Palmeiras: 'Tudo que tem no Real Madrid, tem aqui'

O atacante Rodrygo, da seleção brasileira e do Real Madrid, comparou o CT do Palmeiras à estrutura do clube espanhol.

O que aconteceu

Rodrygo disse que a estrutura do Palmeiras está no nível das instalações do Real: "Tudo que tem lá, tem aqui". O jogador deu a declaração durante a preparação do Brasil para os jogos desta Data Fifa.

O jogador elogiou o CT palmeirense, que definiu como exemplar. O atacante de 23 anos também destacou que o Alviverde está em um "caminho muito bom" e arriscou dizer que tem a melhor estrutura no futebol brasileiro.