'Recado do Dorival para o Endrick é: não confio em você', diz Alicia Klein

Os poucos minutos de Endrick em campo pela seleção brasileira sob o comando de Dorival Jr. dão um recado claro ao jogador: eu não confio em você. Esta é a avaliação da colunista Alicia Klein, no UOL News Esporte desta quinta (10). Ela destacou que o atacante do Real Madrid ainda não teve sequência com o treinador para mostrar seu futebol.

'Eu não confio em você': "Mais uma vez, o Dorival dá uma prova clara que, na seleção dele, o lugar do Endrick é no banco. Com Vini Jr é banco, sem Vini Jr é banco. Aí ele convoca o Pedro, traz o cara pela primeira vez e ele já vai ser titular, monta a seleção pra jogar em volta do Pedro, o Pedro machuca no aquecimento do treino, Endrick banco e bota o Luiz Henrique, que acabou de chegar. Aí agora o Igor Jesus, primeira convocação, vai jogar e o Endrick vai ficar no banco, porque supostamente ainda está buscando seu espaço no Real Madrid, enquanto o Igor Jesus vive um melhor momento no Botafogo, segundo o Dorival, guardadas todas as devidas proporções nessa comparação entre Botafogo e Real Madrid. Essa relação com o jogador diz o seguinte: eu não confio em você".

'Seleção está sem norte': "O Endrick chegou, fez o gol da vitória em Wembley, foi figura importante no empate com a Espanha no Bernabéu, e continuou sendo banco, banco e banco. Na Copa América, ele só entrou na segunda metade do segundo tempo em todos os jogos da fase de grupos, foi titular contra o Uruguai que ninguém jogou bem, por causa da ausência do Vini, e depois no jogo contra o Equador nem sequer foi acionado no segundo tempo, e aí no jogo seguinte ele foi titular e foi substituído no intervalo. Essa inconstância também deve gerar uma insegurança nos jogadores: qual o meu papel aqui dentro?. Certamente, vai causar uma pressão e quando você tem 70 jogadores convocados no pós-Copa do Brasil, claramente não tem um norte".