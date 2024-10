Polícia questiona Corinthians sobre R$ 56 mi pagos pela Vai de Bet

A Polícia Civil questionou o Corinthians pela primeira vez desde que as investigações sobre o caso Vai de Bet começaram, em maio de 2024. O inquérito policial apura repasses feitos pelo intermediário do patrocínio à empresa "laranja".

O que aconteceu

O delegado Tiago Fernando Correia questionou o Corinthians a respeito dos R$ 56 milhões pagos pela Vai de Bet ao clube por meio de intermediadoras financeiras que não constavam em contrato e não autorizadas.

No mesmo ofício, o delegado solicita o e-mail ou outra forma de contato de Luís Ricardo Alves, o Seedorf, superintendente financeiro do Corinthians, para notificá-lo do novo depoimento por videoconferência. No último dia 4 de setembro, Alves teve sua oitiva suspensa por ação deliberada de seu advogado em direcionar as respostas.