Nova onda da gestão Casares é uma 'palmeirada', diz Arnaldo Ribeiro

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (10), o comentarista Arnaldo Ribeiro destacou como os próximos passos da gestão de Casares são parecidos com os que o Palmeiras já fez.

O jornalista destacou que o São Paulo percebeu que precisava de mudanças na base e deve seguir um modelo de captação de jogadores em idade mais avançada, como do rival alviverde. Na opinião de Arnaldo, o clube tricolor tem a vantagem de não estar em uma crise tão grave como a que o Palmeiras atravessava quando fez as mudanças.