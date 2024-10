Marília Ruiz: CBF pensa em ignorar Datas Fifa do 1º semestre em 2025

Em participação no Fim de Papo desta quinta (10), a jornalista Marília Ruiz informou que a CBF já planeja o calendário para 2025, priorizando não mudar o formato dos estaduais - uma promessa do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues para as federações de cada estado.

Marília disse que, para isso, a CBF considera ignorar as Datas Fifa do primeiro semestre, marcadas para março e junho. As exceções para a segunda delas seriam os clubes participantes do Super Mundial.