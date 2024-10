Licença estadual mantém patrocínio de bet intacto em camisa do Corinthians

A camisa do Corinthians continua com o patrocínio da Esportes da Sorte intacto, mesmo que a casa de apostas não possa operar fora do Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O UOL apurou que nada muda no contrato entre o clube e casa de apostas, pelo menos até segunda ordem do Ministério da Fazenda. O Timão deverá ter seu principal espaço no uniforme estampado pela Esportes da Sorte no próximo dia 17, data da partida contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por ter apenas a autorização Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), a casa de apostas não poderá operar em outros estados. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) cassou a liminar que permitia à Loterj credenciar bets em todo o Brasil, na semana passada.