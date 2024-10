Itália e Bélgica empatam em jogo eletrizante com gol-relâmpago e expulsão

A Itália chegou aos sete pontos e se manteve na liderança do grupo. A Bélgica, com quatro, é a terceira colocada, dois pontos atrás da França. Israel fecha a chave, com zero.

Classificação e jogos Liga das Nações

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília). A Itália recebe Israel, enquanto a Bélgica, também em casa, encara a França. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

A estratégia italiana deu certo durante o primeiro tempo, mas expulsão complicou as coisas. O esquema com alas deu resultado imediato para a Itália, que abriu o placar logo com dois minutos em uma jogada envolvendo os dois laterais: Dimarco e Cambiasso. A dupla apareceu de novo no segundo tento, marcado por Retegui. Os italianos já administravam a partida sem riscos quando, na reta final, uma saída de bola errada causou a expulsão de Pellegrini. A Bélgica, que parecia abatida, ganhou fôlego imediatamente e diminuiu o placar no lance seguinte, crescendo no jogo.

Pellegrini é expulso durante jogo entre Itália e Bélgica pela Liga das Nações Imagem: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

O segundo tempo foi de ataque belga contra defesa italiana. Com um a mais, a Bélgica se lançou com todas as forças para o ataque e não deixou a Itália respirar. O empate veio com Trossard em mais uma jogada ensaiada, dessa vez de escanteio. Cansados, os italianos não conseguiram responder e se fecharam cada vez mais na defesa, aceitando o empate como um bom resultado. A pressão dos visitantes em busca da virada levou perigo, mas não deu o resultado desejado.