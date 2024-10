França goleia Israel com frangaço e gol de 'reforço' na Liga das Nações

A França goleou Israel por 4 a 1 nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 2 da primeira divisão da Liga das Nações, em duelo disputado na Bozsik Aréna, em Budapeste.

Camavinga abriu o placar do jogo logo aos seis minutos aproveitando um frangaço do goleiro Glazer. Gandelman deixou tudo igual finalizando de cabeça, aos 23min, enquanto o 'reforço' Nkunku colocou a França novamente à frente aos 27min, ainda na etapa inicial. Guendouzi e Barcola fecharam a conta já no fim do segundo tempo, aos 41 e 43min, respectivamente.

O duelo aconteceu na capital da Hungria —e não no país mandante do jogo— por conta dos conflitos de Israel com Irã, Líbano e Palestina.