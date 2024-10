Dorival já chamou 48, e seleção sem rumo já teve mais de 70 nomes pós-Copa

Dorival convocou 16 atacantes, dez meias, nove laterais, sete zagueiros e seis goleiros diferentes. Confira a lista abaixo.

Goleiros (6): Ederson (4), Bento (4), Alisson (3), Rafael (2), Léo Jardim (1) e Weverton (1)

Laterais-direitos (4): Danilo (4), Yan Couto (3), William (1), Vanderson (1)

Laterais-esquerdos (5) : Wendell (3), Arana (3), Abner (1), Telles (1) e Ayrton Lucas (1)

Zagueiros (7): Marquinhos (4), Gabriel Magalhães (4), Beraldo (4), Militão (3), Bremer (3), Fabrício Bruno (2), Murilo (1)

Meias (10): Bruno Guimarães (4), Lucas Paquetá (4), , André (3), João Gomes (3), Andreas Pereira (3), Douglas Luiz (2), Gerson (2), Éderson (1), Pablo Maia (1), Casemiro (1)

Atacantes (16): Vini Jr. (4), Rodrygo (4), Endrick (4), Savinho (4), Martinelli (3), Raphinha (3), Pepê (2), Luiz Henrique (2), João Pedro (1), Lucas Moura (1), Igor Jesus (1), Pedro (1), Richarlison (1), Galeno (1), Evanilson (1), Estêvão (1)

No total, foram 72 jogadores convocados no período pós-Copa do Mundo entre as convocações dos interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz. Confira a lista completa de todos os convocados.

Goleiros (8): Ederson (9), Alisson (7), Bento (6), Perri (3), Weverton (3), Rafael (2) Léo Jardim (1) e Mycael (1)

Laterais-direitos (6): Danilo (7), Vanderson (4), Yan Couto (4), Emerson Royal (3), Arthur (1) e William (1)

Laterais-esquerdos (8): Renan Lodi (4), Arana (4), Alex Telles (3), Wendell (3), Caio Henrique (2), Carlos Augusto (2), Ayrton Lucas (2) e Abner (1)

Zagueiros (11): Marquinhos (8), Gabriel Magalhães (7), Bremer (6), Militão (5), Beraldo (4), Nino (3), Ibañez (3), Robert Renan (2), Fabrício Bruno (2), Murilo (1) e Adryelson (1)

Meias (14): Bruno Guimarães (8), André (8), Paquetá (6), Casemiro (5), Veiga (5), João Gomes (4), Joelinton (3), Douglas Luiz (3), Gerson (3), Andreas (3), Neymar (2), Andrey Santos (1), Pablo Maia (1), Éderson (1)

Atacantes (25): Vini Jr. (9), Rodrygo (9), Raphinha (6), Martinelli (5), Endrick (5), Savinho (4), Richarlison (4), Gabriel Jesus (3), João Pedro (2), Antony (2), Matheus Cunha (2), Rony (2), Pedro (2), Pepê (2), Luiz Henrique (2), Yuri Alberto (1), Vitor Roque (1), Malcom (1), David Neres (1), Paulinho (1), Galeno (1), Evanilson (1), Estêvão (1), Lucas Moura (1) e Igor Jesus (1)