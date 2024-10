Corinthians é alvo da polícia no caso Vai de Bet: entenda questões feitas

O Corinthians foi questionado pela primeira vez pela Polícia Civil de São Paulo no caso do laranja da Vai de Bet. No De Primeira, a repórter Lívia Camilo explicou quais questões foram essas.

Segundo a repórter do UOL, a polícia quer saber quem pagou R$ 56 milhões dos R$ 66 milhões que o Corinthians recebeu da Vai de Bet ao longo de cinco meses. Com 90% do valor vindo de empresas que não aparecem como intermediadoras no contrato de patrocínio, a investigação policial suspeita que haja lavagem de dinheiro.