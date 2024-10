Corinthians desvalorizou a marca por problemas com bets? Colunistas debatem

Mattos: Problema com bets causa desgaste nos outros patrocínios

Certamente tem outras empresas no ramo das bets interessadas, mas você vai causando um desgaste pro clube em outros segmentos. O segmento de casa de apostas vai ter um momento que vai estourar essa bolha. Vai acabar o patrocínio de casa de apostas? Não, não vai acabar. É um mercado muito forte, passou 4 anos totalmente legalizado sem nenhuma regulação, porque o governo Bolsonaro não fez nada no período dele, deixou esse bundalelê de uma coisa legalizada sem nenhuma regulação, um monte de casa de aposta com sede no exterior explorando jogo aqui no país, que não faz o menor sentido, essa regulação já era pra ter acontecido há muito tempo, ela é tardia. Mas isso causa um problema em outros segmentos.

Imagina os outros patrocinadores do Corinthians. Toda hora a camisa que eu estou colocando dinheiro, uma camisa super valiosa, a primeira ou segunda marca do Brasil em patrocínio, e está toda hora numa notícia sobre polícia com a camisa exposta — claro que não é uma coisa positiva para quem está patrocinando. Patrocínio deveria ser algo de longo prazo, associação de marcar em que os dois ganham. Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)