Como Igor Jesus furou a fila e virou titular da seleção logo na estreia

João Pedro, do Brighton, seria essa alternativa, porém, se lesionou antes da convocação. Richarlison também lida com problemas físicos. Igor Jesus, então, furou a fila para já chegar como titular.

Com relação ao Igor Jesus é um jogador que eu acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos atrás. Chamava muito a atenção atuando pelo Coritiba. É um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como o Abner e o próprio Vanderson. No retorno, todos estão vendo as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos num momento em que perdemos o Richarlison, perdemos João Pedro, perdemos o Pedro, jogadores da mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações Dorival Júnior

Conhecimento antigo

Dorival admira Igor Jesus desde os tempos de Coritiba. O técnico enfrentou o atacante enquanto esteve no Athletico.

Ele até sugeriu a contratação de Igor pelos clubes onde passou, mas o jogador ficou três temporadas no Al-Ahli, da Arábia Saudita, antes da chegada ao Botafogo.

Igor Jesus não teve qualquer problema de readaptação ao Brasil, deixou Tiquinho Soares no banco e ajuda o Botafogo a ser líder do Brasileirão, convencendo a comissão técnica da seleção.