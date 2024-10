Coadjuvantes pedem passagem e contam com protagonistas fora por nova era

Com a qualidade dos que temos, se optou pelo Alisson e eu trabalhei e me dediquei da mesma forma, nunca abaixei a cabeça. Continuo com a mesma convicção de treinar bem e estar entre os 11 em uma Copa do Mundo Ederson

Já Rodrygo é titular, mas nunca com o mesmo holofote de Vini ou de Neymar antes da lesão. O atacante já foi improvisado como meia e centroavante sob o comando de Dorival. Vini nunca rendeu na seleção, porém, não é "sacrificado" em outras funções.

Dessa vez, com o corte de Vini, Rodrygo será titular onde mais gosta de jogar: no lado esquerdo do ataque. O Rayo precisou se adaptar à direita por causa de Vini tanto no Real quanto na seleção.

O meia da vez será Raphinha, que mudou de função no Barcelona. O quarteto de ataque também tem Savinho e Igor Jesus.

Pressionado, Dorival precisa de vitórias contra Chile e Peru para afastar o risco de demissão. O Brasil é apenas o 5º colocado das Eliminatórias.