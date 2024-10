'Brasil não é um time, é um bando', diz Renato Maurício Prado

O Brasil venceu o Chile de virada no fim com o brilho dos jogadores do Botafogo e respirou nas Eliminatórias da Copa. No Fim de Papo - Prorrogação, o colunista Renato Mauricio Prado criticou o desempenho do time de Dorival Jr., que saiu atrás do placar com um minuto e conseguiu a vitória aos 43 do segundo tempo.

Na avaliação de RMP, a seleção de Dorival Jr está longe de ser um time e ainda não apresenta padrão nem variação de jogo. 'É um bando com a camisa amarela', afirmou o colunista do UOL.