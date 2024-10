Joia do Santos faz gol à la Messi, Bolívia bate Colômbia e pressiona Brasil

A Bolívia contou com um golaço de Miguelito — ao melhor estilo Messi — e venceu a Colômbia por 1 a 0 na altitude, nesta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A joia do Santos marcou o golaço no segundo tempo. Ele enfileirou adversários e soltou uma bomba, que entrou no ângulo do gol colombiano [veja abaixo].

A vitória boliviana, além do golaço, foi heroica. Cuellar foi expulso ainda no começo da partida após matar um contra-ataque colombiano com Martínez, deixando a seleção com um a menos por mais de um tempo e meio.