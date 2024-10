Viola diz que foi convocado para Copa de 94 porque 'não ia encher o saco'

Campeão da Copa do Mundo de 1994 com o Brasil, Viola deu sua versão sobre o motivo de ter sido convocado para fazer parte da seleção que acabou com o tetra. O ex-atacante participou do "Resenha ESPN", que vai ao ar na sexta-feira (11), a partir das 22h, na ESPN.

Eu estava tranquilo, eu era reserva total. Na nossa seleção de 94, fizemos questão de nos fechar internamente. Eu fui para a seleção, eu acho, por conta de que eu não ia entrar no lugar de Romário e Bebeto e não ia encher o saco por conta disso Viola, ao "Resenha ESPN"

Viola na Copa

O então meia-atacante, no entanto, foi acionado pelo técnico Carlos Alberto Parreira — e justamente na final. Ele entrou em campo nos minutos finais da prorrogação contra a Itália ao substituir Zinho.