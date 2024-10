Jogador brasileiro tem carro destruído na Itália e se irrita: 'Me dá nojo'

O zagueiro brasileiro Juan Jesus, do Napoli, registrou através de um vídeo em suas redes sociais que teve o carro destruído na madrugada desta quarta-feira. Atleta afirmou que não se sente mais seguro na cidade de Nápoles.

O que aconteceu

"Segurança ZERO", escreveu o jogador em legenda, enquanto mostra o carro revirado no vídeo. "Eu sei que os bens materiais no final são secundários, mas saber que um estranho violou uma coisa pessoal minha realmente me dá nojo", reclamou.

Além de ter seu veículo destruído, o atleta afirmou que haviam sido encontrados rastreadores em seu carro: "O que aconteceu esta noite é apenas a cereja do bolo. No espaço de um mês, encontrei cinco airtags (geolocalizadores) no carro".