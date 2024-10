'Fiquei maluco e discutimos': ex-Palmeiras relembra conflito com atacante

Eu cobrei ele, falei que no próximo jogo ele não iria jogar e que se acontecesse de novo ele estaria fora do Palmeiras. E aí a gente discutiu, uma discussão normal, e aí acabei saindo depois desse jogo do Vasco Zago, ao UOL.

Foi um ato de indisciplina porque eles tinham um horário para chegar e não chegaram. Foram chegar 3, 4 horas da manhã e ele em um estado crítico. Nós tínhamos um jogo depois, no final de semana, e não é uma conduta de um jogador profissional. Eu fiquei maluco e falei com ele, como treinador mesmo, e aí ele acabou discutindo, não estava em um estado muito bom ainda, mas ficou tudo ali

