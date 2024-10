'Dorival precisa comprar ingresso para estar na final da Copa', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta quarta (9), o comentarista Renato Maurício Prado criticou o trabalho de Dorival Junior à frente da seleção brasileira.

Na opinião de RMP, as novidades na escalação diante do Chile mostram que o treinador está "perdido" no comando da seleção. Citando a promessa de Dorival de chegar à final da Copa, o comentarista disse que o técnico deve comprar um ingresso para garantir que vai estar na decisão.