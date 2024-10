Corinthians vence, avança na Libertadores Feminina e enfrenta o Olímpia

O Corinthians está nas quartas de final da Libertadores Feminina. O time paulista, apesar de uma atuação sem tanto brilho, venceu o Libertad (PAR) por 3 a 1, nesta quarta-feira (9), pela última rodada da fase de grupos.

Ju Ferreira, Jaqueline e Gabi Zanotti fizeram os gols do Corinthians no jogo. Ramona anotou pelo Libertad, no estádio Arsenio Erico, no Paraguai.

As Brabas terminaram a primeira fase com sete pontos, na liderança do Grupo A. O Boca Juniors, também com sete, mas com saldo de gols menor (3 contra 10), fechou na segunda colocação e garantiu a outra vaga nas quartas.