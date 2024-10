Casão detona empresário na CPI das apostas: 'Acusação grave sem provas?'

O colunista Walter Casagrande criticou no UOL News Esporte desta quarta-feira (9) o depoimento do empresário William Rogatto na CPI da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas. Segundo Casão, além de não apresentar provas, Rogatto fez um discurso delinquente.

'Inacreditável a falta de vergonha pela gravidade do assunto': "Pensa nos familiares desse cara, o cara vai na CPI, passa em todo lugar, todo mundo vendo: 'Eu compro, eu sou manipulador, eu sou o rei do rebaixamento'. Cara, tem moral, tem ética, existe moral, orgulho e respeito próprio um cara falar isso dessa forma? Fiquei impressionado com a falta de vergonha de falar que é manipulador, que compra jogo, que paga juiz, sorrindo como se fosse uma profissão oficial, como se ele tivesse estudado e se formado para ser manipulador de resultado, para comprar árbitro, com todo o orgulho e todo o sorriso no rosto. Eu achei inacreditável a falta de vergonha pelo tamanho e pela gravidade do assunto".

'Acusar sem mostrar provas é falácia': "Eu não acredito nesse cara. Para falar uma coisa grave tem que provar, é inadmissível uma pessoa fazer acusações desse tamanho sem uma prova, sem mostrar nada. Ele acusa jogadores do São Paulo, do Palmeiras também obviamente, acusa os clubes sem mostrar uma prova. É uma irresponsabilidade quem dá corda pra isso. Quer falar? Tem todo direito. Quer acusar? Tem todo direito. Chega com provas, porque ficar falando, acusando jogadores e clubes, sem mostrar nada, isso é falácia! Enquanto não mostrar nada, não tem que dar corda para esses caras, para nenhum deles".