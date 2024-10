Palmeiras, Fla e Botafogo aparecem em ranking dos 100 elencos mais valiosos

Três clubes brasileiros figuram na lista dos 100 elencos mais valiosos do futebol mundial.

O que aconteceu

Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os representantes do Brasil no ranking internacional. O levantamento foi feito pelo Cies (Observatório do Futebol), que fez os cálculos levando em consideração os valores estimados de transferência dos jogadores.

O trio aparece nas posições 62, 63 e 84, com elencos avaliados em R$ 1,277 bilhão, 1,271 bilhão e 853,5 milhões, respectivamente — 211 mi, 210 mi 141 milhões de euros. Palmeiras e Flamengo são os primeiros clubes na lista fora do continente europeu.