Atlético-MG vence Grêmio com Hulk inspirado e noite típica de Deyverson

Reinaldo e Deyverson: provocações, cartões e suspensões. O lateral do Grêmio e o atacante do Atlético-MG trocavam farpas desde o fim do 1° tempo e acabaram amarelados, já na etapa final,. Os cartões prejudicaram diretamente as equipes porque ambos estavam pendurados e estão fora da próxima rodada. Deyverson, de quebra, deu um beijo no goleiro rival.

Reinaldo, do Grêmio, e Deyverson, do Atlético-MG, discutem antes de cartão amarelo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Técnicos mexem, mas... Gabriel Milito e Renato Gaúcho fizeram substituições com dois objetivos diferentes: o primeiro reforçou o setor defensivo ao sacar, por exemplo, Deyverson, enquanto o segundo apostou em Diego Costa e manteve Braithwaite em campo. As chances perigosas de gol, no entanto, foram escassas até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2x1 GRÊMIO

Data e horário: 9 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Lyanco, Fausto Vera, Deyverson, Hulk (CAM); Jemerson, Marchesín, Reinaldo (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hulk (CAM), aos 8 min do 1° tempo; Aravena (GRE), aos 22 min do 1° tempo; Deyverson (CAM), aos 39 min do 1° tempo

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Battaglia, Lyanco (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera e Scarpa; Hulk (Alan Kardec), Paulinho e Deyverson (Mariano). Técnico: Gabriel Milito