A noite que Neymar me obrigou a ficar uma hora fora do estádio

O vento cortante na fria noite de Montevideu castigava meu rosto. Com capuz e o melhor corta-vento que eu tinha no armário, eu estava no meio da calçada do lado de fora do estádio Centenário. Do lado de dentro daquelas paredes, em algum lugar próximo, estava Neymar, deitado em agonia em uma maca.

Momentos antes o camisa 10 da seleção brasileira havia desabado no gramado em um lance que parecia normal. Não era. Quando o carrinho-maca levou Neymar direto ao vestiário, não parando no gramado, todos os presentes notaram que algo grave tinha acontecido.

Foi neste momento que eu avisei: estou saindo do estádio e vou ficar no portão onde a delegação do Brasil sai. Naquele momento, o jogo tinha ficado em segundo plano para o repórter que estava in loco. O foco era descobrir o que tinha acontecido com o principal jogador da seleção.