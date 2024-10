'Novo Dida': goleiro ex-Flamengo brilha e vira destaque na Europa

As atuações de Kauã Santos no gol do Eitracht Frankfurt, da Alemanha, fizeram a promessa brasileira ficar em alta no futebol europeu.

O que aconteceu

O goleiro ex-Flamengo foi chamado de "novo Dida". O jornal espanhol As elogiou a "nova sensação" do Brasil e traçou o paralelo com o paredão do pentacampeonato. A publicação destacou que Kauã está apto para atuar na elite e que ele pode ser o futuro da posição na seleção canarinho.