Messi exalta Iniesta e se despede do ex-jogador: 'Bola sentirá sua falta'

Lionel Messi se rendeu à "magia" de Iniesta e escreveu uma mensagem de adeus ao ex-colega de longa data, que anunciou oficialmente a sua aposentadoria nesta terça (8), aos 40 anos.

O que aconteceu

Messi disse que o espanhol foi um dos companheiros de time com quem mais gostou de jogar: "Com mais magia". O jogador do Inter Miami publicou a despedida em suas redes sociais com uma foto de eles se abraçando em comemoração de gol.

O argentino acrescentou que Iniesta deixa saudade no mundo do futebol: "A bola vai sentir sua falta e todos nós também". Ele encerrou exaltando o amigo, dizendo que o agora ex-meia espanhol é um fenômeno.