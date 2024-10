Mauro Cezar: Corinthians precisa ser mais realista. Cenário é desesperador

O Corinthians vive situação desesperadora no Brasileirão e carece de uma postura mais realista, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte desta terça-feira (8). Na visão dele, há muita fantasia para mascarar a realidade no Parque São Jorge.

Cenário desesperador: "Essa agenda positiva do Corinthians é o que há de pior para o clube, porque fica fantaseando a realidade. A realidade é que o Corinthians não vence há três jogos: perdeu dois e empatou um com sabor de derrota. Tinha a vitória nas mãos e tomou um gol de empate. A realidade é que o Corinthians tem uma campanha idêntica do Vitória e fica atrás do time baiano por conta do número de triunfos. E se o Cuiabá vence seu jogo atrasado, também supera o Corinthians, porque teria o mesmo número de pontos com mais vitórias. Se o Cuiabá fizesse hoje o jogo atrasado e vencesse, o Corinthians seria o 19ª, à frente só do Atlético-GO. Então, é um cenário desesperador e deveriam tratar, na minha opinião, com total prioridade o Campeonato Brasileiro, a fuga do rebaixamento. A Copa do Brasil e a Sul-Americana você vê o que dá para fazer".

'Falta uma atitude mais realista do Corinthians': "Não adianta ganhar um desses torneios ou os dois e ser rebaixado. Vai para a Libertadores, levanta um troféu, mas vai fazer uma temporada de 2025 ainda mais difícil do ponto de vista financeiro porque vai perder muita receita jogando Série B. Acho que falta uma atitude mais realista. Não significa que não vai escapar, pode ser que escape assim mesmo do rebaixamento. Aliás, pelo investimento feito, o Corinthians já deveria estar há muito tempo fora da zona do rebaixamento, por isso eu acho que o trabalho do Ramón Díaz deixa muito a desejar. Com tantas contratações, já era para estar numa situação melhor, mas continua atolado entre os últimos colocados e o final do campeonato vai se aproximando, não consegue sair dali e continua nessa situação. Se você olhar os últimos jogos do Corinthians no Brasileiro, venceu dois, perdeu dois, empatou um. De 15 pontos, fez sete. Menos da metade. Não dá para ser assim, precisa mudar".