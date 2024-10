Hernan: Corinthians teve reunião cheia de ironias e pedidos de saída de CEO

O colunista do UOL destacou que parte da oposição quer a saída do CEO, Fred Luz, e da consultoria contratada por Augusto Melo para fazer uma auditoria nas contas do clube, Alvarez & Marsal. Nos bastidores do Timão, o ambiente é de troca de farpas.

Eu conversei com pessoas da oposição e da situação também para não ficar enviesado só para um lado. Eu ouvi os dois lados para ter esse termômetro. O que me falaram é que não teve bate-boca, não teve cadeirada, nada disso, foi uma reunião num tom bem ameno, mas teve bastante ironia, aquela coisa de tom sarcástico, tiração de onda, de oposição com a situação. O que eu apurei é que parte da oposição, não todos da oposição, mas boa parte da oposição pede a saída do Fred Luz, que é o CEO do Corinthians, e também pede a saída da Alvarez & Marsal, que é aquela empresa que foi contratada pelo Augusto Melo para fazer a auditoria. André Hernan

