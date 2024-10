Dorival parece perdido na seleção! Troca o time toda hora, diz Mattos

Em participação no Cartão Vermelho desta terça (8), o colunista Rodrigo Mattos criticou a provável escalação de Igor Jesus como titular da seleção brasileira diante do Chile, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

O comentarista afirmou que esta é mais uma escolha que mostra que Dorival Junior parece perdido no comando da seleção. Mattos entende que faria mais sentido Endrick, por estar sempre na seleção, ser o titular.