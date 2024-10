Após instalar 'aparelhos de Real Madrid', São Paulo mira Reffis de Cotia

O São Paulo inaugurou recentemente o TecFut, um laboratório de última geração com máquinas que apenas Real Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE) possuem, e agora prepara também uma modernização completa para os Reffis de Cotia.

O que aconteceu

As conversas estão adiantadas e a previsão é que os aparelhos sejam trocados antes do final do ano. O clube modernizou recentemente o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do profissional, e agora foca na base.

É mais uma adição tecnológica no CT de base do clube, que ganhou um laboratório com máquinas que somente clubes europeus de ponta possuem. Uma delas, uma esteira que chega a até 40km/h, só está presente no Real Madrid (ESP) e no Bayern (ALE).