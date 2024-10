São Paulo precisa superar campanha de Z4 fora de casa por Libertadores

A campanha ruim fora de casa ficou acentuada com a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá no último sábado (5), na Arena Pantanal. Agora, são apenas quatro vitórias em 14 jogos.

Esse retrospecto é totalmente diferente do Morumbis, onde o São Paulo conseguiu 71% dos pontos. Ser um bom mandante faz o Tricolor estar no quinto lugar, com 47 pontos.

Pressionado, o técnico Luis Zubeldía precisa fazer o São Paulo reagir fora do Morumbis para conseguir o objetivo de voltar à Libertadores em 2025. Os quatro primeiros têm vaga direta. Quinto e sexto vão para a Pré-Libertadores.

Zubeldía começou bem, mas viu a pressão subir após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores da América. O São Paulo agora só tem o Brasileirão pela frente.

O Tricolor terá tempo livre para treinamentos durante a data Fifa antes de enfrentar o Vasco, dia 16 de outubro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Para piorar a situação, o São Paulo não contará com o Morumbis diante do Vasco por causa dos shows do Bruno Mars. O objetivo é se impor contra os cariocas mesmo em Campinas.