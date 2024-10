Hernan: Diretoria do São Paulo se irrita com derrota e vai pesar cobrança

Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo: se tivesse vencido o Cuiabá no MorumBis e tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima no G4. Essa derrota deixa uma marca negativa. O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada. Eliminado nas copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o 2025 do São Paulo vai ser um ano muito complicado, porque tem essa questão financeira: o cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão pontuais. André Hernan

Hernan revelou os planos da diretoria para que a equipe volte das folgas com a cobrança mais pesada e 'chapa quente'.



Vai haver uma cobrança na quarta-feira para comissão técnica e jogadores em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo precisa estar na Libertadores em 2025. Então depois do jogo do Cuiabá, a coisa ficou bastante difícil e a chapa tá quente lá dos lados do Morumbi André Hernan, no De Primeira

