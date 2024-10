Filipe Luís vai colocar o Flamengo na luta pelo Brasileirão, diz RMP

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (7), o comentarista Renato Maurício Prado pinou que, com o técnico Filipe Luís no comando, o time voltará a brigar pelo título brasileiro.

RMP ressaltou que a tarefa é muito complicada (hoje o Flamengo, quarto colocado, está a nove pontos do líder Botafogo e com um jogo a menos), mas disse que o time estará na luta. Na opinião do jornalista, a equipe deve entrar em uma série de vitórias a partir de agora.