Esquema de Tite e novo meia: o que esperar da seleção nesta Data Fifa

Savinho aguarda com ansiedade por uma definição. Ele se tornou titular do Manchester City sob o comando de Guardiola e espera ser o titular do lado direito do ataque.

Endrick deve finalmente ganhar sequência no 11 inicial de Dorival. O treinador parece ter desistido de jogar sem centroavante.

Defesa também mexe

O setor defensivo também terá novidades para os jogos contra Chile e Peru.

O quinteto deve ter Alisson, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner Vinicius). Militão seria titular, mas acabou cortado na última Data Fifa e Marquinhos ganhou chance. Agora, o cortado Guilherme Arana deu lugar a Alex Telles.

Ederson, Vanderson, Marquinhos e Beraldo são os prováveis reservas. O estreante Abner disputa posição com Alex Telles. As laterais ainda são pontos fracos da seleção.