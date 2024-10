Convocado misterioso? Jogador do Liverpool se apresenta à França mascarado

A apresentação da seleção francesa para os jogos pela Liga das Nações teve uma surpresa: um convocado mascarado.

O que aconteceu

O jogador em questão, na verdade, havia sido realmente convocado. Tratava-se de Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool.

Konaté se apresentou com uma espécie de balaclava no rosto. O acessório na cor verde escondeu todo o rosto do defensor.